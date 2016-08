Autos im Märkischen Viertel und in Steglitz angezündet

Zwei Autos sind am Dienstagabend in Berlin von Unbekannten in Brand gesetzt, aber nur leicht beschädigt worden. Zuerst brannte ein seit Jahresanfang im Senftenberger Ring im Märkischen Viertel abgestelltes, nicht einmal verschlossenes Fahrzeug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Anwohner konnte das Feuer löschen. Ebenfalls ohne die Hilfe der Feuerwehr erstickte eine Autofahrerin den von Unbekannten gelegten Brand an ihrem Fahrzeug, das auf einem Parkdeck in der Dünther Straße in Steglitz geparkt war. Verletzt wurde niemand.

