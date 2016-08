DSV-Präsidentin informiert bei Weltcup über ihre Zukunft

Am Rande des Kurzbahn-Weltcups in Berlin wird sich die Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes, Christa Thiel, über ihre Zukunft äußern. Bei einer Pressekonferenz in Berlin wird erwartet, dass sich die Rechtsanwältin auch zu einer erneuten Kandidatur positioniert. Ein Rückzug Thiels nach 16 Jahren Amtszeit ist wahrscheinlicher als eine Kampfkandidatur mit ungewissem Ausgang. Für den Verbandstag im November gibt es bereits zwei andere Bewerber. Thiel könnte sich auf ihre internationalen sportpolitischen Ambitionen im europäischen Verband LEN und künftig auch im Weltverband FINA konzentrieren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 02:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen