dpa

Gericht verhandelt über Kündigungen bei Turkish Airlines

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Arbeitsgericht verhandelt heute über eine Kündigung bei Turkish Airlines und mögliche Verbindungen mit dem Putschversuch in der Türkei. Ein entlassener Mitarbeiter will per einstweiliger Verfügung erreichen, dass die teilstaatliche Airline ihn weiter beschäftigt. Wie das Gericht mitteilte, weist er den Vorwurf zurück, er habe den Putsch unterstützt. Das Unternehmen spricht indes von einer Kündigung aus betriebsbedingten Gründen. Der Mitarbeiter war von der Berliner Niederlassung der Airline eingestellt worden.

Ähnlich ist die Ausgangslage bei zwei weiteren Verfahren an diesem Donnerstag und am Mittwoch nächster Woche. Turkish Airlines hatte nach dem Putschversuch vom 15. Juli nach eigenen Angaben die Verträge von 211 Mitarbeitern gekündigt. Hintergrund seien nicht erfüllte Aufgaben und notwendige Aktionen gegen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, den die Türkei als Anführer des Putschversuches von Mitte Juli sieht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 02:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen