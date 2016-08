dpa

Mehr Angebot und weniger Nachfrage nach Ausbildungsplätzen

Trotz der gestiegenen Zahl an Ausbildungsplätzen ist Fachkräftemangel ein großes Problem in Brandenburgs Wirtschaft. Mehr junge Brandenburger in der dualen Ausbildung wären «der Schlüssel zur Behebung des Mangels», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einem Gespräch mit den Unternehmensverbänden Berlin Brandenburg (UVB).

Von den rund 13 000 angebotenen Stellen in Brandenburg sind derzeit noch fast 4500 unbesetzt - und damit mehr als im Vorjahr. Betroffen sind laut UVB vor allem Gewerbe, Industrie und soziale Berufe. Zugleich sind noch rund 3600 junge Brandenburger auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. «Man muss dafür sorgen, dass junge Menschen zeitig wissen, welche Perspektiven sich ihnen bieten», sagte Woidke. Ein Problem seien auch die zahlreiche Ausbildungsabbrecher.

Woidke hob hervor, dass die Arbeitslosigkeit im Land weiterhin relativ gering ist und es 9300 mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte als im Vorjahr gibt. «Das ist eine gute wirtschaftliche Entwicklung», so Woidke. Man könne sich darauf jedoch nicht ausruhen. Herausforderungen für die Brandenburger Wirtschaft seien vor allem die Digitalisierung und der Strukturwandel in der Kohleregion Lausitz.

