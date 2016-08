dpa

Sommer 2016 war wärmer, trockener und sonniger als sonst

Mit durchschnittlich 19,4 Grad hat Berlin in diesem Jahr den bundesweit wärmsten Sommer erlebt. Das waren 1,7 Grad mehr als im langjährigen Mittel von 17,3 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Mit etwa 665 Sonnenstunden war es zudem wie schon in Mittel der Jahren zuvor (664) wieder sehr sonnig und mit 180 Liter je Quadratmeter Niederschlag trockner (182 Liter). Am 24. Juni war die Wetterstation Berlin-Kaniswall mit 36,4 Grad der heißeste Ort Deutschlands.

In Brandenburg wurden im Durchschnitt 18,8 Grad gemessen, 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel. Auch die gut 670 Sonnenscheinstunden übertrafen den bisherigen Durchschnitt (662 Stunden). Brandenburg mit war damit nach Sachsen-Anhalt das sonnigste Bundesland. Mit fast 170 Litern je Quadratmeter fiel zudem noch weniger Niederschlag als in Berlin und weniger als im langjährigen Mittel (177 Liter).

Bundesweit war es mit durchschnittlich 17,5 Grad verglichen mit den Jahren 1961 bis 1990 etwa 1,5 Grad zu warm. Schwülwarme Luft brachten vor allem im Juni und in der letzten Juli-Dekade die Menschen zum Schwitzen. Höhepunkt war dabei der 27. August, als das Thermometer in Saarbrücken-Burbach 37,9 Grad anzeigte.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen