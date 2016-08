Daniel Heinecke spielt weitere Saison für die Netzhoppers

Routinier Daniel Heinecke wird auch in der kommenden Saison für die Netzhoppers KW-Bestensee in der Volleyball-Bundesliga spielen. Der 30 Jahre alte Mittelblocker unterzeichnete am Dienstag einen neuen Einjahres-Vertrag. «Daniels Werdegang ist beispielhaft für die kontinuierliche Arbeit, die wir bei den Netzhoppers verfolgen», erklärte Geschäftsführer Arvid Kinder. Heinecke spielt seit 1999 für den Club. Zuletzt hatte auch Paul Sprung seinen Kontrakt mit den Netzhoppers verlängert. Die erste Partie in der neuen Spielzeit bestreitet die Mannschaft von Trainer Mirko Culic am 22. Oktober beim TSV Herrsching.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen