Turbine muss mehrere Wochen auf Lia Wälti verzichten

Der Frauen-Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam muss beim Bundesliga-Saisonastart am Sonntag bei der TSG Hoffenheim auf Lia Wälti verzichten. Die Kapitänin unterzog sich am Montag einer Operation am rechten Meniskus und fällt somit für die ersten Spiele in der Frauen-Bundesliga aus. Das teilte Turbine am Dienstag mit

«Wir wollen in Hoffenheim gewinnen und werden dann von Spiel zu Spiel schauen. Über ein konkretes Saisonziel haben wir uns keine Gedanken gemacht», erklärte der neue Trainer Matthias Rudolph."

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 16:50 Uhr

