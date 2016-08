dpa

Kaum Bewegung bei Verbraucherpreisen in Brandenburg

Die Verbraucherpreise in Brandenburg haben sich im August im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut kaum verändert. Die jährliche Teuerungsrate lag bei plus 0,1 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Im Juli waren die Preise im Jahresvergleich ebenfalls nur leicht gestiegen (plus 0,2 Prozent). Vor allem die gefallenen Energiepreise (minus 6,0 Prozent) bestimmten die Entwicklung: Heizöl wurde um 17,3 Prozent billiger, Kraftstoffe um 9,8 Prozent. Für Lebensmittel mussten Haushalte mit plus 1,2 Prozent hingegen mehr zahlen als vor einem Jahr. Dabei wurden Gemüse, Obst und Fisch teurer, Milchprodukte jedoch billiger.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 12:10 Uhr

Quelle: dpa

