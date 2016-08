Maskierte Männer überfallen Apotheke in Steglitz

Zwei maskierte Männer haben eine Apotheke in Berlin-Steglitz überfallen. Zunächst schlugen sie am Montagnachmittag in der Bismarckstraße einer 49 Jahre alten Angestellten, die gerade telefonierte, den Telefonhörer aus der Hand. Anschließend drängten sie die Frau und ihre 60 Jahre alte Kollegin in ein Hinterzimmer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Täter erbeuteten eine unbekannte Summe Bargeld aus der Kasse und flüchteten. Die beiden Frauen kamen mit dem Schrecken davon.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 07:40 Uhr

Quelle: dpa

