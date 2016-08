Junge in Hohenschönhausen angefahren und verletzt

Ein Junge ist in Berlin-Hohenschönhausen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Siebenjährige war am Montagabend plötzlich auf die Ahrenshooper Straße gerannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz einer Notbremsung fuhr ein 26 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug das Kind an. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Junge mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 07:40 Uhr

Quelle: dpa

