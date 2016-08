Jugendlicher in Gesundbrunnen von Straßenbahn angefahren

Ein 16-Jähriger ist in Berlin-Gesundbrunnen von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Er hatte am Montagabend die Osloer Straße überqueren wollen und dabei offenbar die herannahende Tram nicht beachtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 07:40 Uhr

Quelle: dpa

