dpa

Lederer: Rot-Rot-Grün in Berlin nicht zuerst Signal für Bund

Eine mögliche rot-rot-grüne Koalition in Berlin nach der Wahl am 18. September ist nach Ansicht des Linke-Spitzenkandidaten Klaus Lederer nicht in erster Linie ein Signal für den Bund. Entscheidend sei, was die SPD eigentlich perspektivisch wolle, sagte Lederer der Deutschen Presse-Agentur. «In Berlin würde sich eine solche Koalition aus den stadtpolitischen Herausforderungen legitimieren und nicht daraus, ob Rot-Rot-Grün irgendwann mal im Bund spannend werden könnte», so der Linke-Chef. Jede Zusammenarbeit führe natürlich auch dazu, dass man zeigt, was gehen könnte.

«Das wirkt auch über Landespolitik hinaus, sagt aber letztlich nichts darüber, was die SPD eigentlich will. Bei der Frage, ob sie im Bund dauerhaft an den Rockzipfeln von Frau Merkel hängen will, oder ob sie sich perspektivisch auch wieder anderen Optionen öffnen will, geht es ja um Inhalte», betonte Lederer. «Da geht es um die Vermögenssteuer, die Finanztransaktionssteuer, die Umverteilung von Reich nach Arm, darüber wird zu reden sein.»

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 07:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen