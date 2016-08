Autofahrer kracht gegen Bäume und stirbt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Teltow-Fläming mit seinem Fahrzeug gegen zwei Bäume gekracht und noch am Unfallort gestorben. Warum der 51-Jährige am Montagabend auf der Kreisstraße 7236 in Groß Machnow, einem Ortsteil von Rangsdorf, von der Fahrbahn abgekommen war, war nach Angaben der Polizei in Potsdam vom Dienstag zunächst unklar.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 07:30 Uhr

Quelle: dpa

