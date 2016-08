dpa

Ostdeutsches Energieforum beginnt in Leipzig

Die Energiewende in Deutschland und der Klimaschutzplan 2015 sind Themen des 5. Ostdeutschen Energieforums, das heute in Leipzig beginnt. Erwartet werden mehr als 350 Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, wie die Veranstalter mitteilten. Weitere Schwerpunkte der zweitägigen Konferenz sind die Zukunft der Braunkohle in Ostdeutschland und Möglichkeiten der länderübergreifenden Zusammenarbeit auf dem Energiesektor. Das Energieforum wird seit 2012 von der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlins sowie der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig organisiert.

