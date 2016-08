dpa

Fördergelder machen Städte schmucker: Kongress zieht Bilanz

Trotz Bevölkerungsrückgangs werden viele Brandenburger Orte mit historischen Stadtkernen dank Förderprogrammen wieder attraktiver. Auf einem Kongress des Bundesbauministeriums wird heute in Neuruppin eine Bilanz der Förderung gezogen. In Neuruppin war das für allem für Kommunen in Ostdeutschland gedachte Programm Städtebaulicher Denkmalschutz vor 25 Jahren auch aus der Taufe gehoben worden. Seitdem wurden 322 Maßnahmen in 238 Orten im Osten und 278 Vorhaben in 265 Orten im Westen unterstützt. Knapp 2,5 Milliarden Euro Bundesfinanzhilfen standen bereit.

In Brandenburg sind für die Jahre 2016 bis 2018 aus dem Bund-Länder-Programm rund 52 Millionen Euro eingeplant. Mit dem Geld werden nicht nur einzelne Gebäude saniert, sondern ganze Straßenzüge und Plätze.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 01:50 Uhr

Quelle: dpa

