dpa

Beinahe tödliche Messerattacke: 25-Jähriger vor Gericht

Ein 25-Jähriger, der einen 19 Jahre alten Mann in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, kommt ab heute vor das Landgericht. Ihm wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Der Angeklagte soll nach einem Streit und einer Rangelei auf offener Straße auf den Kontrahenten eingestochen haben. Warum es zu der Auseinandersetzung im Februar 2016 kam, ist den Ermittlungen zufolge noch unklar. Unbeteiligte Passanten hätten schließlich eingegriffen und dem Geschehen ein Ende bereitet. Eine Notoperation rettete laut Anklage das Leben des 19-Jährigen. Er habe unter anderem eine Stichwunde am Hals erlitten.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 00:30 Uhr

Quelle: dpa

