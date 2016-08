Sechster Neuer beim 1. FC Union

Der Berliner Fußball-Zweitligist 1. FC Union hat den 23 Jahre alten schwedischen Offensivspieler Simon Hedlund verpflichtet. Das teilte der Club am Montagabend mit. Der 23-Jährige kommt von IF Elfsborg Boras und ist Unions sechster Neuzugang für die neue Saison. Hedlund unterzeichnete bei den «Eisernen» einen Vertrag bis 2020.

«Simon ist ein Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung mitbringt und in der Offensive variabel einsetzbar ist», erklärte Lizenzspieler-Chef Helmut Schulte zur Verpflichtung des Schweden, der auch schon internationale Erfahrung gesammelt hat. «Union hat seine Ziele klar formuliert und damit auch die Erwartungshaltung an mich. Dieser Herausforderung möchte ich mich gemeinsam mit meinen Mannschaftskollegen stellen», sagte Hedlund.