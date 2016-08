Doch kein Lehrerstreik nach den Sommerferien

Berlin (dpa/bb) - Der für die Zeit nach den Sommerferien geplante Warnstreik der Lehrergewerkschaft GEW ist abgesagt. Die Gewerkschaft sowie die Verwaltungen für Finanzen und Bildung unterzeichneten am Montag eine gemeinsame Erklärung, wie sie am Abend mitteilten. Diese könne für viele tarifbeschäftigte Berliner Lehrer «wesentliche Verbesserungen» bringen. Zuerst hatte der RBB über die Streikabsage berichtet.

Punkte aus dem Papier sollen im Herbst in die Koalitionsverhandlungen einfließen. Bis zu deren Ende will die GEW auf Streikaufrufe verzichten. In dem Tarifkonflikt geht es um eine bessere Bezahlung der angestellten Lehrer und gleiches Geld für die Kollegen an Grundschulen.