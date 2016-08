dpa

Umbau des Raubtierhauses im Tierpark beginnt 2017

Der geplante Umbau des denkmalgeschützten Alfred-Brehm-Hauses für Raubtiere im Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde verschiebt sich auf Anfang 2017. Die Vorbereitungen dazu liefen auf Hochtouren, teilte die Zooverwaltung am Montag mit. Es habe sich aber herausgestellt, dass unter anderem die Leitungen für Wasser und Abwasser defekt seien. Vor Baubeginn müssten auch einige der Tiere abgegeben werden. Ursprünglich war von einem Beginn noch im vergangenen Jahr ausgegangen worden. Das 1963 eröffnete Haus soll für sechs Millionen Euro modernisiert und die Außenanlagen neu gestaltet werden. Eine Besonderheit sind zwei große Felsenanlagen für Löwen und Tiger in dessen Inneren.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 17:50 Uhr

