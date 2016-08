dpa

Woidke: Mittelstand muss sich digitalem Wandel stellen

Kleine und mittelständische Betriebe in Brandenburg müssen sich aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke verstärkt dem digitalen Wandel stellen. Im Zentrum der Anstrengungen müssten sogenannte intelligente Fabriken stehen, unterstrich der SPD-Politiker am Montag bei einer Stippvisite in der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Ohne den Schritt in die «Industrie 4.0» liefen diese Unternehmen in Gefahr, in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein, betonte Woidke.

Unterstützung erhielten kleine und mittlere Unternehmen vor allem am BTU-Innovationszentrum Moderne Industrie Brandenburg (IMI). «Eine ganze Reihe von Projekten wurde bereits in Gang gesetzt, passgenaue Strategien für Firmen wurden entwickelt und diskutiert», hob Woidke hervor, der von EU-Kommissar Günther Oettinger in Cottbus begleitet wurde. Dies sei «handfeste Wirtschaftsförderung» und gehöre in den großen Kontext der Digitalisierung, so der Ministerpräsident weiter.

«Industrie 4.0» meint die Vernetzung und Digitalisierung der industriellen Produktion. Es geht um neue Synergien, Prozesse und Wertschöpfungsketten, erklärte der Cottbuser IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Krüger. Das IMI schließe mit seinem Beratungs- und Begleitangebot hier eine «wichtige Lücke».

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen