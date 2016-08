dpa

Rio-Olympiasiegerin Semenya startet beim 75. Berlin-ISTAF

Olympiasiegerin Caster Semenya wird beim 75. Berliner ISTAF am kommenden Samstag an den Start gehen. Das teilten die Organisatoren des Events am Montag mit. Die südafrikanische 800-Meter-Läuferin, die bei den Sommerspielen in Rio Gold geholt hatte, trifft bei der Jubiläumsausgabe des traditionsreichsten deutschen Leichtathletik-Meetings auf Silbermedaillen-Gewinnerin Francine Niyonsaba aus Burundi.

«Wir freuen uns, die beiden besten Athletinnen des olympischen 800-Meter-Finales beim ISTAF dabei zu haben», sagte Meeting-Direktor Martin Seeber. Bei der WM 2009 in Berlin hatte sich Semenya den Titel gesichert.

Neben den beiden Mittelstreckenläuferin sind weitere Rio-Olympiasieger dabei, darunter Diskuswerfer Christoph Harting und Speerwerfer Thomas Röhler sowie Brasiliens Stabhochsprung-Ass Thiago Braz da Silva. Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr mit dem Speerwurf der Frauen. Dabei ist dann zum letzten Mal auch Christina Obergföll. Die Olympia-Zweite von 2012 beendet mit dem Wettkampf ihre Karriere.

