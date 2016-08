dpa

Urlaubszeit: Blutspendedienst will Engpass verhindern

In der Urlaubszeit spenden weniger Brandenburger Blut. Kurzfristig gebe es einen deutlichen Rückgang, teilte der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost am Montag mit. Angesichts der geringen Haltbarkeit der Präparate sei das eine ernsthafte Bedrohung der Patienten. An gesunde Menschen im Alter zwischen 18 und 73 Jahren appelliere man, Spendetermine wahrzunehmen. An jedem Werktag würden allein in Berlin und Brandenburg rund 650 Blutspenden benötigt, um die Versorgung der Patienten in den Kliniken der Region zu sichern.

In Brandenburg gingen den Angaben zufolge beim DRK-Blutspendedienst 2015 wie in den Vorjahren etwa 100 000 Blutspenden ein. Etwa 2100 Termine zur Blutspende werden im Jahr angeboten. Neun Teams sind täglich landesweit unterwegs.

