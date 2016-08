Mütter gehen in Schwimmbad auf Mann los

Zwei Mütter sollen in einem Schwimmbad in Berlin-Neukölln einen Mann geschlagen haben, der angeblich ihre Kinder belästigt hatte. Dabei kam es am Sonntagabend im Freibad in der Lipschitzallee zu einem Tumult. Andere Schwimmgäste warfen mit Stühlen und weiteren Gegenständen. Sicherheitsmitarbeiter mussten ihn vor der aufgebrachten Menge beschützen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Die beiden 29 und 30 Jahre alten Frauen wollen ihn dabei gesehen haben, wie er die 6, 8 und 12 Jahre alten Kinder küsste. Der Mann stritt die Vorwürfe ab und zeigte die Frauen wegen Körperverletzung an. Die Landeskriminalamt prüft den Verdacht des sexuellen Missbrauchs. Die Polizei ermittele zudem wegen Landfriedensbruchs.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa

