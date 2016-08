dpa

Scheeres besucht Flüchtlinge beim Deutschlernen

Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) macht sich dafür stark, Flüchtlinge an regulären Schulen zu integrieren. Scheeres besuchte am Montag einen Vorbereitungskurs für Flüchtlinge am Berlin-Kolleg in Marzahn. Dort wollen die jungen Erwachsenen, die meisten davon Syrer, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg machen. Dazu müssen sie zunächst ihr Deutsch verbessern, dann kommen sie in die regulären Klassen mit anderen Berlinern.

«Die Flüchtlinge treffen hier auf vertraute Situationen», sagt Kolleg-Leiterin Angelika Weiß. «Viele Klassenkameraden stehen vor denselben Aufgaben, müssen beispielsweise schon eine eigene Familie versorgen.» Die Unterbringung in Berliner Schulen sei für die Integration von Flüchtlingen «der richtige Weg», sagte Scheeres.

Insgesamt konnten laut der Senatorin in den vergangenen vier Jahren mehr als 20 000 geflüchtete Kinder und Jugendliche in Schulen untergebracht werden. Dafür stellte das Land mehr als 1000 neue Lehrkräfte ein, die Deutsch für Ausländer unterrichten können.

