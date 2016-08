74-Jähriger tot aus Störitzsee gezogen

Rettungskräfte haben einen 74 Jahre alten Berliner tot aus dem Störitzsee bei Grünheide (Oder-Spree) gezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Angehörige den Mann am Freitagabend als vermisst gemeldet. Der 74-Jährige kehrte nicht wie vereinbart von einer Fahrradtour zurück. Beamte fanden am Seeufer dann das Rad und Kleidung des Mannes. Daraufhin wurde die Suche mit Spürhunden, Hubschrauber und Feuerwehrleuten ausgeweitet. Letztlich entdeckten Badegäste am Sonntag im Seewasser die Leiche des Mannes. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen