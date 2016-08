Schrecksekunde am Strand: Badegäste haben beim Planschen in Templin (Uckermark) eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, richteten Beamte am Sonntag sofort einen 200 Meter großen Sperrkreis um den Fundort ein. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes rückten an, gaben aber schnell Entwarnung: Der Granate fehlte der Zünder. Die Experten bargen den Sprengkörper, und die Badestelle wurde wieder freigegeben.