Jeder achte Berliner Haushalt hoch verschuldet

Mehr als jeder achte Berliner Haushalt hat einer neuen Studie zufolge hohe Schulden. In jedem vierten dieser Haushalte leben auch Kinder, wie aus dem aktuellen Armutsbericht hervorgeht, den der rot-schwarze Senat am Dienstag beschließen soll. Vorab hatten am Montag «B.Z.» und «Bild» darüber berichtet. Der Bericht biete eine Datengrundlage für die Sozialpolitik der nächsten Legislaturperiode, sagte die Sprecherin von Sozialsenator Mario Czaja (CDU).

Der Studie zufolge steigt das Armutsrisiko, je mehr Kinder in einer Familie leben. Jeder fünfte Berliner verdient weniger als 841 Euro im Monat und gilt damit als arm. Diese Quote hatte der Paritätische Gesamtverband im vergangenen Jahr bereits errechnet. In Neukölln ist der Anteil armer Hauptstädter am größten, in Pankow am kleinsten.

