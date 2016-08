Ausflugswetter sorgt für viele Verletzte bei Unfällen

Bei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind 138 Menschen am Wochenende verletzt worden. Von Freitag bis Sonntag krachte es 536 mal, wie die Polizei am Montag in Potsdam mitteilte. Angesichts des sommerlichen Wetters mit Temperaturen von mehr als 30 Grad hätten viele Menschen Ausflüge unternommen. Auf den Autobahnen rings um Berlin kam es vor allem an Baustellen zu vereinzelten Staus.

