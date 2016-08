dpa

Vor Ausbildungsstart noch viele Lehrstellen frei

Kurz vor dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres sind noch zahlreiche Lehrstellen in Brandenburg unbesetzt. Die Industrie- und Handelskammer in Potsdam teilte mit, dass es noch rund 400 Ausbildungsplätze in den Mitgliedsbetrieben gebe. Für den IHK-Bezirk Ostbrandenburg sind es nach dortigen Angaben noch rund 140 Lehrstellen. Eine Kammersprecherin sagte: «Es werden Stellen offen bleiben.» Die Handwerkskammer Cottbus meldete mehr als 200 Ausbildungsjobs, die noch zu haben sind. Dazu zählten die Berufe Friseur, Elektroniker, Bäcker, Fleischer und Metallbauer. Das Ausbildungsjahr beginnt offiziell am 1. September.

