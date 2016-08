Finne Manninen gewinnt Formel-4-Motorboot-WM in Grünau

Der Finne Juho-Matti Manninen hat auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau überlegen die Formel 4-Weltmeisterschaft im Motorbootsport gewonnen. Der 32-jährige Europameister von 2015 gewann am Wochenende vor 2000 Zuschauern beide Final-Rennen und kam in der Sechser-Serie auf fünf Siege. Er verwies mit 117 Punkten seinen Landsmann Kalle Viippo (101) und den Letten Nikita Licjs (73) in der Gesamtwertung auf die Plätze.

Im Schlussrennen am Sonntag war das Rennen nach einem Unfall längere Zeit unterbrochen und wurde mit reduziertem Tempo fortgesetzt. Bester Deutscher im Sonntags-Finallauf war Patrick Wiese (Bindorf) als Neunter. In der Gesamtwertung fuhr er auf Rang elf.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 18:50 Uhr

Quelle: dpa

