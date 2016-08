dpa

Olympia-Kanuten räumen bei den Deutschen Meisterschaften ab

Kanu-Olympiasieger Max Hoff hat bei den Deutschen Meisterschaften vier Titel geholt. Acht Tage nach seinem Triumph im Kajak-Vierer in Rio de Janeiro gewann der 33-Jährige aus Essen am Sontag in Brandenburg an der Havel das Einzel über 5000 Meter. Zuvor wurde er schon Erster im 1000-Meter-Einzel, im 1000-Meter-Zweier sowie im 1000-Meter-Vierer. Im 500-Meter-Einzel kam Hoff als Zweiter an. Die zweimalige Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio, Franziska Weber, erreichte bei den Deutschen Meisterschaften im Kajak Platz eins im 1000-Meter-Einzel, 200-Meter-Zweier und 500-Meter- Zweier.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 16:50 Uhr

Quelle: dpa

