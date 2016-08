Verrücktes Hitze-Spiel in Bielefeld: Union trennt sich 4:4

1:3 zurückgelegen und kurz vor Schluss 4:3 geführt: In einer äußerst abwechslungsreichen Zweitliga-Partie trennte sich Union von Bielefeld 4:4. Kapitän Kroos war nicht zufrieden.

Bielefeld/Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf seinen ersten Saison-Sieg. Die Hauptstädter holten am Sonntag in einem völlig verrückten Hitzespiel beim 4:4 (1:2) in Bielefeld aber wenigstens einen Punkt. Die Union-Elf, die zwischenzeitlich 1:3 zurücklag und sieben Minuten vor Ende 4:3 führte, zeigte vor 13 604 Zuschauern bei Arminia eine große kämpferische Leistung. In der bisherigen Saison-Bilanz stehen einer Niederlage jetzt zwei Unentschieden gegenüber. Wegen der hohen Temperaturen gewährte der Schiedsrichter den Spielern einige Trinkpausen.