Emeka Ogboh erhält Kunstpreis der Böttcherstraße

Der in Nigeria geborene und in Berlin lebende Künstler Emeka Ogboh hat am Sonntag den mit 30 000 Euro dotierten Bremer Kunstpreis der Böttcherstraße 2016 erhalten. «Die Jury ist von der hohen Qualität der ausgewählten künstlerischen Arbeiten sehr beeindruckt», hieß es zur Begründung. Bei der Auswahl habe Ogbohs Installation «The Continental Entrée» am meisten überzeugt. Der alle zwei Jahre vergebene Kunstpreis der Böttcherstraße zählt zu den am höchsten dotierten Auszeichnungen für zeitgenössische Kunst in Deutschland.

Die Werke des Preisträgers sowie die der weiteren neun nominierten Künstler sind noch bis zum 18. September in der Kunsthalle Bremen zu sehen. In seiner Installation thematisiert Ogboh den Zusammenhang und die Konsequenzen von Essen, Kultur und Migration. In seinem Werk verwendet er dazu Klänge, Symbole, Neonschrift, Grafikdesign und Zitate. Die Entscheidung für Ogboh traf die fünfköpfige Jury einstimmig.

