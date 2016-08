dpa

Heintz mit Lagen-Rekord zum Berliner Schwimm-Weltcup

Der Olympia-Sechste Philip Heintz tritt beim Berliner Schwimm-Weltcup am Dienstag und Mittwoch in Bestform an. Bei der ersten Station in Chartres/Frankreich verbesserte der Heidelberger am Samstag über 200 Meter Lagen in 1:52,03 Minuten den deutschen Kurzbahn-Rekord des zurückgetretenen Hamburgers Markus Deibler um 0,35 Sekunden. «Ich bin in Chartres fünf Mal geschwommen - und fünf Mal war es Bestzeit», sagte Heintz.

Der 26-Jährige hatte in Rio bei den Spielen noch bittere Tränen der Enttäuschung über eine verpasste Medaille vergossen. Heintz siegte in Chartres auch über 200 Meter Freistil (1:43,13) und 400 Meter Lagen (4:03,51).

Auch Europameisterin Franziska Hentke (Magdeburg) sorgte über 200 Schmetterling in 2:05,16 Minuten für einen deutschen Erfolg. Am Dienstag und Mittwoch gastiert der Weltcup nach drei Jahren Pause wieder in Berlin.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen