Fünf Räuber überfallen Mann im U-Bahnhof Hellersdorf

Vier Männer und eine Frau haben einen Mann im Berliner U-Bahnhof Hellersdorf niedergeschlagen und ausgeraubt. Einer der Täter schlug dem 49 Jahre alten Opfer am Samstagabend mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Mann stürzte. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, schlug er mit dem Kopf neben einem fahrenden Zug auf den Bahnsteig auf. Mit der Tasche des Mannes flüchteten die fünf Räuber. Alle Tatverdächtigen im Alter von Anfang bis Mitte 20 konnten laut Polizei in der Nähe festgenommen werden. Bei einem der Verdächtigen wurde ein Mobiltelefon gefunden, das im Mai aus einer Wohnung gestohlen worden war.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 12:10 Uhr

Quelle: dpa

