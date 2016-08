dpa

Besetzung von Brandenburger Tor: Sicherheit überprüfen

Nach der Besetzung des Brandenburger Tors in Berlin durch rechte Aktivisten sollen das dortige Sicherheitskonzept überprüft werden. Umgehend werde dazu die Senatskulturverwaltung das Gespräch mit der landeseigenen Immobilienmanagement-Gesellschaft BIM suchen, die das Bauwerk betreut, kündigte Vize-Senatssprecher Bernhard Schodrowski am Sonntag an. Der Vorfall solle rekonstruiert werden. «Sollte sich dabei herausstellen, dass es eine Lücke bei den Aufsichts- und Sicherheitsmaßnahmen gibt, wird diese selbstverständlich geschlossen», sagte er. Aktivisten der rechten «Identitären Bewegung» hatten das bekannte Wahrzeichen der Hauptstadt am Samstag kurzzeitig besetzt und für ihre Propaganda benutzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 12:10 Uhr

Quelle: dpa

