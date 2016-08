dpa

Besetzung von Brandenburger Tor: Aufklärung gefordert

Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) hat nach der Besetzung des Brandenburger Tors in Berlin durch rechte Aktivisten eine genaue Aufklärung des Vorfalls gefordert. Es müsse unbeschadet der Ermittlungen der Polizei geklärt werden, wie die Aktivisten am Samstag auf die Quadriga gelangen konnten, sagte Henkel am Sonntag nach Angaben eines Regierungssprechers. Dafür seien aber in erster Linie die in der Senatskanzlei angesiedelte Kulturverwaltung und die landeseigene Immobilienmanagement-Gesellschaft BIM zuständig, die das Bauwerk betreut.

Die Polizei sei für den Gebäudeschutz nicht per se verantwortlich, stehe aber für Sicherheitsfragen an dem Gebäude beratend zur Seite, falls nötig, so der Senator. Bislang ermittelt die Polizei gegen die rechten Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs, Nötigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 14:20 Uhr

Quelle: dpa

