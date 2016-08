dpa

Auto rast über rote Ampel: reißt Restaurant-Sitzgruppe mit

Ein Raser hat in Berlin-Charlottenburg ein anderes Auto angefahren und mit seinem umherschleudernden Wagen eine Sitzgruppe eines Restaurants mitgerissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 30-Jährige am Samstagabend auf der Kaiser-Friedrich-Straße/Ecke Kantstraße nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel gerast. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen.

Der Wagen des Unfallfahrers schleuderte gegen eine Hauswand, einen Ampelmast, ein Verkehrsschild und in einen Telefon-Verteilerkasten. Dabei riss er auch die Sitzgruppe des Restaurants mit, auf der im Freien drei Gäste saßen. Sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Der Unfallfahrer wurde hingegen leicht verletzt. Sein Beifahrer sowie der 70-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

