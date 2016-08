dpa

Merkel empfängt Bürger zum Tag der offenen Tür

Am Tag der offenen Tür der Bundesregierung wird am Sonntag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Besucher höchstpersönlich durchs Kanzleramt führen. Am Vormittag warteten dort schon die ersten interessierten Bürger am Einlass. Auch andere Mitglieder der Bundesregierung wie Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) oder Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wollen sich den Fragen der Bürger stellen. Am Samstag kamen laut Bundespresseamt bereits mehrere Zehntausend Besucher zum 18. Tag der offenen Tür. In diesem Jahr steht er unter dem Motto «Migration und Integration». Insgesamt werden mehr als 100 000 Besucher erwartet.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 10:50 Uhr

