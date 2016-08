dpa

78-jähriger Radfahrer kommt bei Urlaub in Wiek ums Leben

Ein 78-jähriger Urlauber ist am Samstag in Wiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) von seinem Fahrrad gestürzt und gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann einen Herzinfarkt erlitten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Notarzt habe am Unfallort nur noch den Tod des Brandenburgers feststellen können.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 10:00 Uhr

