dpa

Hertha startet gegen Freiburg: «Wollen wieder überraschen»

Bei Hertha BSC freuen sich alle Beteiligten auf den Punktspielstart in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger SC Freiburg am Sonntag. «Wir wollen wieder überraschen, wir wollen wieder für Furore sorgen», sagte Manager Michael Preetz, nachdem die Berliner in der Vorsaison mit Platz sieben positiv aufgefallen waren. Allerdings müssen sich die Berliner nach der verpassten Qualifikation in der Europa League und einem glücklichen Sieg im DFB-Pokal bei Drittligist Regensburg bereits Kritik gefallen lassen. Dieser stellt sich Trainer Pal Dardai entgegen. «Bei uns ist positive Stimmung», verkündete der Ungar.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 02:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen