Füchse nehmen erste Hürde im DHB-Pokal

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Grundstein für den Einzug in die 2. Runde des DHB-Pokals gelegt. Der Hauptstadtclub gewann am Samstagabend die erste Partie in der Auftaktrunde gegen den Drittligisten Oranienburger HC ungefährdet mit 41:26 (18:12). Für den Sprung in die nächste Cup-Runde müssen die Füchse am Sonntag (16.30 Uhr) den Zweitligisten Wilhelmshavener HV besiegen, der sein Spiel gegen den Drittligisten VfL Potsdam mit 33:26 gewonnen hatte.

Bester Füchse-Schütze war Europameister Fabian Wiede, der sieben Mal traf. Kent Robin Tönnesen und Hans Lindberg steuerten sechs Tore zum Erfolg bei.

Die Partie begann 20 Minuten verspätet, weil die Oranienburger noch im Stau steckten. Zu Beginn hielt der Underdog gegen den Vereins-Weltmeister noch beachtlich mit. Mit zunehmender Spielzeit machte sich der Klassenunterschied aber bemerkbar. Bei den Berlinern kam das Olympia-Quartett Wiede, Paul Drux, Neuzugang Steffen Fäth und Torhüter Silvio Heinevetter zum Einsatz, das in Rio de Janeiro mit dem deutschen Team Bronze gewonnen hatte.

Letzte Änderung: Samstag, 27. August 2016 21:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen