Olympiasiegerin Vogel holt bei DM 15. und 16. Titel

Sprinterin Kristina Vogel genießt weiter ihren Olympiasieg von Rio de Janeiro und tingelt von einem Termin zum nächsten. Zwischen TV-Auftritten und PR-Terminen gewann die Erfurterin bei den deutschen Meisterschaften in Cottbus ihre nationalen Titel 15 und 16.

Cottbus (dpa) - Das Schaulaufen für Kristina Vogel geht weiter. Am Montag folgt der nächste Fernseh-Termin für die Gold- und Bronzemedaillen-Gewinnerin von Rio, die auch bei den am Sonntag zu Ende gegangenen nationalen Bahn-Meisterschaften in Cottbus Titel sammelte. «Bis zum 3. September ist für mich weiter Vollgas angesagt. Ich mache eine Republik-Reise - aber es macht großen Spaß. Wann hat Bahnradsport schon mal diese Präsenz?», fragte die vielbeschäftigte Vogel. Zwischen der Termin-Hatz schaute Vogel auch bei den 130. Titelkämpfen vorbei und sicherte sich im Vorbeigehen auf der Zementbahn ihre 15. und 16. Meisterschaft. Nach dem Erfolg im Teamsprint mit Pauline Grabosch (Erfurt) siegte das kleine Energiebündel am Sonntag auch im Sprint. «Ich wollte hier gern fahren, weil ich das auch meinem Team schuldig bin», sagte die Thüringerin Vogel, die seit Anfang 2013 für das Chemnitzer Team Erdgas.2012 startet und dort wohl auch über das Jahresende hinaus unter Vertrag stehen wird. Nach einem kurzen Ostsee-Urlaub steht ab 21. September die nächste sportliche Herausforderung an. Vogel startet neben Katy Marchant (Großbritannien), Wai Sze-Lee (Hongkong) und Monique Sullivan (Kanada) als eine von vier Ausländerinnen bis zum 7. November bei der Keirin-Tournee in Japan. «Das wird hart, ist aber auch eine große Ehre für mich», sagte die 25-Jährige.