Jubel über Unions Pokal-Los BVB

Beim 1. FC Union Berlin ist das Fußball- Zweitligaspiel am Sonntag bei Arminia Bielefeld fast ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das Auswärts-Los Borussia Dortmund in der 2. Runde des DFB-Pokals sorgte für Jubel bei den Köpenickern. «Das ist eine interessante Auslosung. Ich denke, dass wir nichts zu verlieren haben», sagte Kapitän Felix Kroos. Die Begegnung vor mutmaßlich 80 000 Zuschauern wird ein Höhepunkt für viele Unioner auf dem Platz und den Rängen sein. «Wir können befreit nach Dortmund fahren und sollten das auch ein Stück weit genießen», meinte Kroos.

Torwart Jakob Busk sieht das etwas skeptischer. Er hat sich nicht unbedingt den BVB gewünscht, weil ein Weiterkommen damit sehr schwer wird. In der Liga bei Arminia Bielefeld glaubt Busk nach dem 2:1-Pokalsieg nach Verlängerung beim Drittligisten MSV Duisburg an das erste Liga-Erfolgserlebnis. «Es ist ein anderes Spiel. Aber der Sieg bedeutet viel. Wir können die Stimmung und den Kampfgeist mitnehmen», erklärte der Däne.

Busk zeigte in Duisburg seine bislang beste Leistung in dieser Spielzeit, nachdem er zuvor in den beiden sieglosen Punktspielen beim VfL Bochum (1:2) und daheim gegen Dynamo Dresden (2:2) nicht fehlerfrei gehalten hatte. «Jetzt bin ich da», meinte er.

