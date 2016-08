Fußgänger schwer verletzt

Ein bislang unbekannter Fußgänger ist am frühen Samstagmorgen in Berlin-Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann soll nach Aussagen von Zeugen gegen 3.30 Uhr die Badstraße an einer Kreuzung bei Rot überquert haben. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der 53-jährige Fahrer sei unverletzt geblieben, habe aber einen Schock erlitten.

Letzte Änderung: Samstag, 27. August 2016 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen