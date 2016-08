Taxifahrer rast mit Tempo 126 über Autobahn-Baustelle

Mit 126 Kilometern in der Stunde ist ein Taxifahrer in Berlin-Neukölln über den Autobahnabschnitt an einer Baustelle gerast. Dort ist nach Polizeiangaben nur Tempo 60 erlaubt. Zivilbeamte stoppten den 44-Jährigen in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 113 in Höhe der Späthstraße. Nun erwarten den Mann drei Monate Fahrverbot und 960 Euro Bußgeld.

Letzte Änderung: Samstag, 27. August 2016 11:20 Uhr

Quelle: dpa

