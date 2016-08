Motorradfahrer und Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain sind ein Motorradfahrer und eine Radfahrerin verletzt worden. Der 36-Jährige kam mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus, die 19-Jährige wurde ambulant behandelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Freitagabend wollte die Radfahrerin die Frankfurter Allee in Höhe der Weichselstraße überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad kam. Dessen Fahrer krachte danach in ein geparktes Auto.

