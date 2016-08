dpa

Ermittlungen zu erschossenem Rocker laufen

Im Fall des auf einer Straße erschossenen Rockers in Berlin-Lichtenberg gab es am Samstagmorgen zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die Mordkommission ermittle weiter, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer gehörte der noch jüngeren Rockerbande Guerilla Nation an. Der 28-Jährige war am Freitagmittag im Kietzer Weg erschossen worden, der oder die Täter flohen. Beobachtungen von Zeugen gibt es nach bisherigen Angaben nicht. Ob den Mord Mitglieder einer anderen Rockerbande verübten, war zunächst unklar. Immer wieder kommt es zu Angriffen und Racheakten zwischen verfeindeten Rocker-Gangs.

