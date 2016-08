dpa

Henkel will Regierender Bürgermeister Berlins werden

Der Spitzenkandidat der Berliner CDU, Frank Henkel, hat sein Ziel bekräftigt, Regierender Bürgermeister in der Hauptstadt zu werden. «Es ist kein Geheimnis, dass meine Partei mich aufgestellt hat als Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Das ist genau das, was ich anstrebe», sagte Henkel am Samstag im rbb-Inforadio. Am 18. September wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die jüngste Umfrage sieht die CDU bei 20 Prozent der Wählerstimmen, ihren gegenwärtigen Koalitionspartner SPD bei 21.

Henkel betonte, er wolle die Zusammenarbeit mit der SPD fortsetzen. «Wir haben die Stadt doch in den vergangenen fünf Jahren ordentlich vorangebracht.» Berlin stehe heute deutlich besser da als vor fünf Jahren. Fast drei Milliarden Euro Schulden seien getilgt worden. Der CDU-Politiker bezeichnete die Absage der SPD an eine Fortsetzung der Koalition als «Wahlkampfgeplänkel».

Ein Bündnis von CDU und Grünen wäre aus Sicht von Henkel für Berlin keine realistische Alternative. Er halte eine solche Zusammenarbeit zwar «insgesamt für möglich», momentan sei es aber schon «rein rechnerisch keine Option». Zudem hätten sich die Grünen festgelegt, kein Bündnis mit den Christdemokraten einzugehen.

