Weltkriegsbombe in Berlin entschärft

Evakuierte Häuser, menschenleere Straßen - ein russischer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bringt Tausende Berliner um ihren nächtlichen Schlaf. Auch ein Altenheim muss geräumt werden.

Berlin (dpa/bb) - Eine russische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Berlin-Prenzlauer Berg unschädlich gemacht worden. «Über Probleme bei der Entschärfung ist nichts bekannt», sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Samstag. Tausende Anwohner kehrten gegen 2.00 Uhr morgens in ihre Häuser zurück.